Valse à Gaston – lumière sur un célèbre ménétrier du Bas-Berry Rue Gambon Bourges, 16 mai 2024, Bourges.

Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 19:15:00

fin : 2024-05-16

Le Bureau des Guides vient de peaufiner son programme pour les six mois à venir. Pour 2024 le thème retenu est : « Rayonnement d’un territoire : quelques fleurons en Berry ».

Valse à Gaston – lumière sur un célèbre ménétrier du Bas-Berry. Intervenants :

Delphine Bordat, enseignante et musicienne et Jean-Claude Laporte, musicien vielleux

.

Rue Gambon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



