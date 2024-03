Before Théâtre Bourges, mardi 14 mai 2024.

Before Théâtre Bourges Cher

Before Théâtre en partenariat avec la maison de la Culture de Bourges .

En partenariat avec la Maison de la Culture et à l’occasion du spectacle Quartett, les élèves des cycles 2 et 3 de théâtre présenteront un before autour des liaisons dangereuses EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:45:00

fin : 2024-05-14

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Before Théâtre Bourges a été mis à jour le 2024-03-02 par OT BOURGES