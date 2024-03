5 chefs au Piano Bourges, jeudi 23 mai 2024.

5 chefs au Piano Bourges Cher

Faire le tour du monde non pas en 80 jours mais le temps d’un déjeuner…

Pour la 7e édition, 5 Chefs au piano sera ponctué de jolis voyages culinaires inspirés des livres de Jules Verne,

Composés par cinq chefs de restaurants associatifs et leurs équipes en 5 temps forts. L'orchestration des plats sera accompagnée d'une programmation musicale qui reprend des BO de films inspirés du livre Tour du monde en 80 jours ou des musiques qui font référence aux pays visités par Phileas Fogg. Cet itinéraire culinaire commence à Tours en avril prochain et se clôture à Vendôme en septembre, en passant par les villes Bourges, Blois et Romorantin.

inspirés du livre Tour du monde en 80 jours ou des musiques qui font référence aux pays visités par Phileas Fogg. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 11:45:00

fin : 2024-05-23 13:30:00

3 Rue du Moulon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

