Spectacles cartes blanches Bourges, mercredi 15 mai 2024.

Spectacles cartes blanches Bourges Cher

Les élèves de fin de troisième cycle des conservatoires et écoles de musique du département ont la joie de présenter au public leur projet artistique.

Les prestations élaborées par les élèves depuis plusieurs mois s’enchaîneront toutes les demi-heures et rythmeront les deux après-midis et soirées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 19:30:00

fin : 2024-05-15

Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Spectacles cartes blanches Bourges a été mis à jour le 2024-03-02 par OT BOURGES