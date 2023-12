Une petite musique dans la tête Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Une petite musique dans la tête Rue de Séraucourt Bourges, 21 mai 2024, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21

fin : 2024-06-02 La Compagnie Super Trop Top invitée par la MCB recueille des récits autour de l’amitié, le temps qui passe et du vin.

Pour information, les horaires seront communiquées ultérieurement..

La Compagnie Super Trop Top invitée par la MCB recueille des récits autour de l’amitié, le temps qui passe et du vin.

Pour information, les horaires seront communiquées ultérieurement.

ici venez assister aux retrouvailles de deux amis réunis autour d’une bonne bouteille. Ce spectacle est une ode à l’amitié ! .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Code postal 18000 Lieu Rue de Séraucourt Adresse Rue de Séraucourt Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Rue de Séraucourt Bourges Latitude 47.07865 Longitude 2.39901 latitude longitude 47.07865;2.39901

Rue de Séraucourt Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/