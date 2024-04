Rencontres Européennes Art et Artisanat, solidarité et mobilité, citoyenneté Européenne halle saint Benoit Bourges, jeudi 16 mai 2024.

Rencontres Européennes Art et Artisanat, solidarité et mobilité, citoyenneté Européenne Exposition et animations par des artistes et artisans Européens, échange de compétences, partages et rencontres citoyennes. Des ateliers, des rencontres avec les allemands les espagnoles les artistes. 16 – 19 mai halle saint Benoit Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T10:00:00+02:00 – 2024-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Nous associons une exposition avec des ateliers animés par les professionnels. Ces ateliers sont ouvert à tous, des espaces d’échanges seront installés pour vous donner des informations sur les metiers et sur l’Europe.

Vous pourrez parler en Allemand, en Espagnole et même en Français.

Nous sommes citoyens Européens et nous aimons travailler ensemble.

C’est aussi par le travail l’art et l’artisanat que nous forgerons la citoyenneté Européenne.

Sur l’exposition vous pourrez apprendre a fabriquer des bijoux, a couper du verre. et peindre etc …

Nous pensons organiser une fête le samedi soir avec repas et musique, pour fêter nos hotes.

Des oeuvres seront proposées pour alimenter une tombola .

halle saint Benoit 4 Boulevard de la république18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

