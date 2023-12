Quartett Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Quartett Rue de Séraucourt Bourges, 14 mai 2024, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-16 Retrouvez Les Liaisons Dangereuses, écrit par Choderos de Laclos, où l’on assiste à un affrontement verbal des deux protagonistes..

Venez assister à ce règlement de compte verbal où les mots raisonneront de toutes parts accompagné d’Alexandre Meyer, musicien qui donnera le tempo pour rythmer cette pièce. A ne pas manquer ! .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

