La Nuit Européennes des Musées Bourges, samedi 18 mai 2024.

Visite théâtralisée autour d’un conte brésilien et performance dansée

A l’occasion de la nuit européenne des musées , invitation à une visite théâtralisées autour d’un conte brésilien sur un musée fermé de Rio à 10h et à 14h. A 20h Fleur d’encre avec une performance dansée qui remet en lumière les écrits de poétesses japonaises, ayant vécu entre l’an 900 et le 20ème siècle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

