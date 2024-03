Motricité au Musée Maison des musées Bourges, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de l’exposition sur le thème du Sport à la Maison des Musées, nous proposons une découverte ludique de quelques œuvres des collections des Musées mais aussi de l’espace d’exposition. A l’issue de la visite, les enfants choisissent de réaliser leurs propres empreintes d’une partie du corps (pieds, mains etc.) en s’inspirant des œuvres observées afin de créer un parcours d’équilibre et de motricité dans l’espace d’exposition.

Ce projet s’articule sur 3 temps différents : une séance découverte à la Maison des Musées, une séance de production en classe hors les murs et une séance d’installation à la Maison des Musées.

L’installation sera présente pour la nuit de musées et permettrait une médiation.

Maison des musées place Etienne Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578245 https://www.ville-bourges.fr/site/collections-hors-les-murs-et-maison-des-musees Le 10 mai 2023, un nouveau lieu ouvre place Étienne-Dolet, en lieu et place du musée des Meilleurs ouvriers de France : la Maison des Musées.

Ce nouveau lieu hybride et innovant accompagnera le projet de restructuration globale des musées de la ville, en associant découverte de la richesse des collections, présentation de l’histoire des musées, du projet de rénovation et des métiers des musées, et espace d’échanges et de co-construction citoyenne.

Durant la saison, vous pourrez rencontrer des membres de l’équipe pour parler des métiers des musées et du patrimoine, des collections et du projet de restructuration.

