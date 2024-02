35ème Bourse cartophile, numismatique et autres collections Bourges, dimanche 12 mai 2024.

35ème Bourse cartophile, numismatique et autres collections Bourges Cher

Dimanche

35ème Salon Aux Monnaies, Cartes Postales et Autres Collections.

Des négociants venus de toutes les régions de France proposeront des cartes postales anciennes, semi-modernes et modernes, des photos, des monnaies, des billets, des jetons de collection, des timbres, des enveloppes 1er jour, des vieux papiers, des factures anciennes, des parfums, des affiches, de vieilles lettres, des télécartes, des capsules de champagne, des insignes militaires… En parallèle de cette manifestation, une exposition de cartes postales est présentée au public. Une carte postale et un catalogue d’exposition sont édités et vendus sur place.

Le thème de l’exposition 2024 sera Bourges et ses quartiers2 EUR.

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Quai d’Auron

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire cartonumibourges@gmail.com

