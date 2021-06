N° DE CHOLLET Carcassonne, 31 mars 2022-31 mars 2022, Carcassonne.

N° DE CHOLLET 2022-03-31 20:30:00 – 2022-03-31

Carcassonne Aude

33 33 EUR

Bleu Citron en accord avec Cabucho Exploitation présente « N°5 de Chollet » avec Christelle Chollet

Durée: 1h40

» Une femme sans parfum est une femme sans avenir. » (Coco Chanel)

Le 5ème show de la diva de l’humour est rock et féroce.

Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro… » C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand j’ai commencé l’Empiafée, Chirac était Président de la République. En 5 spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune. » Christelle Chollet

Auteur : Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA

Metteur en scène : Rémy CACCIA

Distribution : Christelle CHOLLET, Raphaêl ALAZRAKI ou Maxime PICHON, guitare, Rémy CHARLET ou Jérémie JOUNIAUX, piano.

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.theatre.carcassonne.org/

