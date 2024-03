Inauguration sentier artistique des Arts’bres Espace Michel Escande – salle polyvalente Villesèquelande, samedi 4 mai 2024.

Inauguration sentier artistique des Arts’bres Ouverture du sentier des Arts’bres avec Robert Cros, Serge Griggio, Daniel Lafranchi et leurs sculptures et photos naturalistes exposées en plein air. Visible jusqu’au 30 octobre. Entrée libre Samedi 4 mai, 11h00 Espace Michel Escande – salle polyvalente

A 11h aura lieu l’inaufuration du sentier des Arts’bres en compagnie des artistes Serge Griggio, Robert Cros et Daniel Lafranchie. Ce sentier qui mène vers la Maison des Arts et de la Nature, au bord du canal du Midi est le fruit d’un partenariat entre la commune de Villeséquelande et l’association Grains d’Art. Depuis le parking de la salle polyvalente de Villesèquelande, le sentier artistique « des Arts’bres » bordé de sculptures grand format et des photos naturalistes vous immergent dans cet univers mêlant l’art et la nature. Il faut compter 15 minutes de marche, l’accès à l’ancienne écluse n’est accessible qu’en vélo, marche ou péniche. (Personnes à mobilité réduite, nous contacter)

Cette exposition en plein air « A VOL D’OISEAU » sera en libre accès du 4 mai au 30 octobre, présentant 2 sculptures en métal grand format de Robert Cross, 8 sculptures en homage à la pierre de Serge Griggio et sur le petit sentier des Arts’bres vous découvrirez les photos naturalistes sur bâche de Daniel Lafranchie.

L’inauguration poursuivra à la Maison des Arts et de la Nature où nichent les oeuvres exposées des artistes Laëtitia Grün, Zarno et Sonia Martin. D’autres événements auront lieu à 14h, 16h et 18h ce 4 mai.

https://www.grainsdart.com/evenements-agenda/

sentier artistique photographie