DES VOIX DANS LE CŒUR ÉLOGE DES TRADUCTEURS Carcassonne, samedi 4 mai 2024.

DES VOIX DANS LE CŒUR ÉLOGE DES TRADUCTEURS Carcassonne Aude

Projection Des voix dans le cœur Éloge des traducteurs un film d’Henri Colomer. Un éloge à la musique qui sommeille dans les mots. Les poètes la réveillent et des virtuoses relèvent le défi d’en assurer la transcription, d’une langue à une autre. Trois traducteurs parmi les plus grands vous invitent dans leur atelier. Laissez-vous enchanter. Pénétrez avec eux dans le royaume de la nuance.

Rencontre avec le réalisateur Henri Colomer, Sophie Benech, Danièle Robert et Michel Volkovitch traducteurs-éditeurs dans le film. Présentation de l’ouvrage d’Antonio Prete À l’ombre de l’autre langue Pour un art de la traduction par Danièle Robert et Christian Tarting.

Présenté à la Maison des Mémoires par le Centre Joë Bousquet et son Temps. Une table de lecture présentera une sélection d’ouvrages des éditions Interférences, Le miel des anges, Chemin de ronde.

Coordination René Piniès.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:30:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

53 Rue de Verdun

Carcassonne 11000 Aude Occitanie centrejoebousquet@wanadoo.fr

