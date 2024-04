COURSE PÉDESTRE LA SALINE Gruissan, samedi 4 mai 2024.

COURSE PÉDESTRE LA SALINE Gruissan Aude

La SALINE est une des plus ancienne course pédestre de l’Aude, avec comme cadre de départ et d’arrivée les salins de Gruissan.

Sur une distance d’environ 10 km, son tracé contournera les pièces d’eau des salins avant de faire un petit tour sur les contre-forts de l’île Saint-Martin puis de redescendre, avec des vues imprenables, sur les salins et, en arrière plan, la grande bleue.

Il s’agira d’une course nature, très roulante dans sa grande première partie, un peu plus technique dans sa dernière, mais dans tous les cas, sans grandes difficultés.

Une course ouverte à tout le monde, coureur confirmé comme coureur novice. Tout le monde pourra y prendre son plaisir.

A l’arrivée, après la remise des prix, une mouclade sera servie en guise d’apéritif.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 17:00:00

fin : 2024-05-04

Salins de Gruissan

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement COURSE PÉDESTRE LA SALINE Gruissan a été mis à jour le 2024-04-03 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan