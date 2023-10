THÉÂTRE JEAN ALARY : ROULE, TANGUE ET VENT DEBOUT 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 5 mai 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Vieil aristocrate fantasque et doux poète, Hector De La Tournemire vit enfermé dehors. Dans son château de fortune, Hector nous embarque dans ses souvenirs avec humour et douceur.

Hector nous murmure, nous susurre et nous chante cette vie EXTRA-ordinaire, emplie de surprises, ponctuées de rencontres insolites et puissantes, que la rue peut nous offrir quand on ne regarde pas qu’avec ses yeux…

« Olivier Maraval nous fait passer d’une émotion à une autre » – FRANCE BLEU TOULOUSE

« Très poétique. Une jolie manière d’expliquer l’intérêt de la différence. » – LA MÉKANIK DU RIRE

Durée : 1h

à partir de 10 ans

Écrit et joué par : Olivier MARAVAL

Adaptation et mise en scène : MarieLn BARREAU

Arrangements musicaux : Frédéric BRY

Décors : Chiko Manséri & Françoise HÉRAULT

Costumes et accessoires : Françoise HÉRAULT & Candice SANTIN.

2024-05-05 17:00:00

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



A whimsical old aristocrat and gentle poet, Hector De La Tournemire lives on the outside. In his makeshift castle, Hector takes us into his memories with humor and gentleness.

Hector whispers, whispers and sings to us about this EXTRA-ordinary life, full of surprises, punctuated by unusual and powerful encounters, that the street can offer us when we look beyond our own eyes…

« Olivier Maraval takes us from one emotion to another » – FRANCE BLEU TOULOUSE

« Very poetic. A lovely way to explain the value of difference – LA MÉKANIK DU RIRE

Running time: 1 hour

ages 10 and up

Written and performed by : Olivier MARAVAL

Adapted and directed by: MarieLn BARREAU

Musical arrangements: Frédéric BRY

Sets: Chiko Manséri & Françoise HÉRAULT

Costumes and props: Françoise HÉRAULT & Candice SANTIN

Viejo aristócrata caprichoso y gentil poeta, Hector De La Tournemire vive encerrado a la intemperie. En su castillo improvisado, Hector nos adentra en sus recuerdos con humor y dulzura.

Hector nos susurra, nos susurra y nos canta esta vida EXTRA-ordinaria, llena de sorpresas, salpicada de encuentros insólitos e impactantes, que la calle puede ofrecernos cuando miramos más allá de nuestros propios ojos…

« Olivier Maraval nos lleva de una emoción a otra » – FRANCE BLEU TOULOUSE

« Muy poético. Una forma encantadora de explicar la importancia de la diferencia » – LA MÉKANIK DU RIRE

Duración: 1 hora

a partir de 10 años

Escrita e interpretada por : Olivier MARAVAL

Adaptación y dirección: MarieLn BARREAU

Arreglos musicales: Frédéric BRY

Decorados: Chiko Manséri & Françoise HÉRAULT

Vestuario y atrezzo: Françoise HÉRAULT & Candice SANTIN

Der launische alte Aristokrat und sanfte Dichter Hector De La Tournemire lebt ausgesperrt. In seinem behelfsmäßigen Schloss nimmt uns Hector mit Humor und Sanftmut mit in seine Erinnerungen.

Hector flüstert, flüstert und singt uns dieses AUSSERGEWÖHNLICHE Leben voller Überraschungen, gespickt mit ungewöhnlichen und kraftvollen Begegnungen, die uns die Straße bieten kann, wenn wir nicht nur mit unseren Augen sehen…

« Olivier Maraval lässt uns von einer Emotion zur nächsten springen » – FRANCE BLEU TOULOUSE

» Sehr poetisch. Eine schöne Art, den Wert des Unterschieds zu erklären. » – LA MÉKANIK DU RIRE

Dauer: 1 Stunde

ab 10 Jahren

Geschrieben und gespielt von : Olivier MARAVAL

Adaptation und Regie: MarieLn BARREAU

Musikalische Arrangements: Frédéric BRY

Bühnenbild: Chiko Manséri & Françoise HÉRAULT

Kostüme und Requisiten: Françoise HÉRAULT & Candice SANTIN

