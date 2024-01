TRAIL DU MONT MAJOR Saint-Pierre-des-Champs, samedi 4 mai 2024.

TRAIL DU MONT MAJOR Saint-Pierre-des-Champs Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 07:30:00

fin : 2024-05-04

Cette course trail est située à Saint Pierre des Champs, village des Corbières situé à 5 minutes de Lagrasse.

C’est le début de Pyrénées avec un relief semi-montagneux entre 300 mètres et 1200 mètres (Pech de Bugarach).

Les parcours emprunteront une succession de pistes, de chemins (mono-traces) plus ou moins techniques, des passages en crêtes (Mont Major) avec une vue à 360 degrés laissant découvrir le Mont Tauch, le Canigou, la montagne Alaric, le Pic de Nore et une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.

La deuxième partie du parcours est descendante avec sur les quatre derniers kilomètres un chemin en bord de rivière (l’Orbieu).

Pour résumer, vous découvrirez nos collines calcaires avec un enchevêtrement de reliefs des plus curieux (garrigues, pinèdes, sous-bois de chênes verts…), des vues sur toutes les Corbières et un village accueillant et pittoresque avec son petit château, sa petite chapelle et sa jolie église.

Retrait des dossards à 7 h 30

Plusieurs départs :

– Courses individuelles

9 h : 23 km, 800d+/ Le Mont Major

9 h 30, 11 km, 300d+/ La Devèze

– Randonnée et marche nordique

9 h 45, 8 km, 150d+

10 h : départ de la course enfants.

EUR.

Saint-Pierre-des-Champs 11220 Aude Occitanie laclefdeschamps11220@gmail.com



L’événement TRAIL DU MONT MAJOR Saint-Pierre-des-Champs a été mis à jour le 2024-01-15 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois