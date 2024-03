EXPOSITION SENTIER ARTISTIQUE DES ARTS’BRES Villesèquelande, samedi 4 mai 2024.

Découvrez le sentier artistique des Arts’bres de mai à octobre, le sentier est bordé de sculptures grand format de Serge Griggio et Robert Cros et des photos naturalistes de Daniel Lafranchie. Les oeuvres vous accompagnent jusqu’au Canal du Midi et La Maison des Arts et de la Nature.

Vernissage le 4 mai à 14h.

Afin de protéger le lieu, l’accès à la Maison éclusière n’est possible qu’à vélo, péniche, ou à pieds depuis le village de Villesèquelande.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-10-30

Ecluse de Villesèque

Villesèquelande 11170 Aude Occitanie sonia@grainsdart.com

