L’ENVOLÉE SAGES COMME DES SAUVAGES Capendu, samedi 4 mai 2024.

C’est d’abord un grouple (un couple, qui a fait un groupe). Et un grouple a autre chose à faire qu’à chanter des bluettes. De leur point de vue, les auteurs-compositeurs s’inspirent de la maladresse des hommes (Garçon), des 8 mois durant lesquels ils ont accueilli deux jeunes Soudanais en partance pour l’Angleterre (Inattendu), du suicide dans tout ce qu’il a d’énigmatique (Quasiment Parfait), des névroses de fond de tiroirs (Ah les angoisses) ou du naufrage européen (Yassou Evropi). À l’instar du premier album, chaque titre vient avec sa propre ambiance, et Sages Comme Des Sauvages sait qu’une chanson peut être d’autant plus triste qu’elle est chantée gaiement, ainsi le grouple se permet tous les contrastes, toutes les fantaisies stylistiques. De nouveaux instruments viennent rejoindre leur zoo musical, une dombra du Kazakhstan, une guitare lionne du Mexique, une guitare malgache…

+ Nineties Bedroom en 1ère partie

18h rencontre les artistes dans la médiathèque

63 Av. des Anciens Combattants

Capendu 11700 Aude Occitanie contact@11bouge.com

