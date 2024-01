Pour vous servir Foyer de Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret, samedi 4 mai 2024.

Pour vous servir Une conférence coaching avec la Compagnie Figure Libre Samedi 4 mai, 20h30 Foyer de Brousses-et-Villaret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T21:30:00+02:00

Vous vous sentez insatisfait ?

Vous subissez des injustices ?

Et si l’on vous disait que rien n’est jamais définitif et qu’au fond de chaque impasse, il y a une deuxième voie ?

Pour Vous Servir est là pour vous offrir cette seconde chance.

Une solution durable, garantie pendant 20 ans.

Découvrez les témoignages de ceux qui ont franchi le pas.

Sous la forme d’une conférence en développement personnel, Pour Vous Servir revisite avec malice le thème du pacte avec le diable. S’appuyant sur des témoignages librement inspirés de la littérature fantastique et présentés en théâtre d’objet, le spectacle réinvente les conditions pour vendre son âme aujourd’hui. Atteindre un idéal, oui, mais à quel prix ? Ça consiste en quoi, au juste, la damnation ?

Un conseil : attention aux petites lignes en bas du contrat…

Foyer de Brousses-et-Villaret Rte de Cuxac, 11390 Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie