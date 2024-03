SPECTACLE « Où danse mon fil » Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 4 mai 2024.

SPECTACLE « Où danse mon fil » Au croisement de la danse, de clownerie et du théâtre gestuel, une petite fille construit ses jeux d’enfant avec un mystérieux fil de laine et invente des histoires tissées par le hasard. Samedi 4 mai, 16h00 Maison des arts et de la nature

Début : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Dans cette création, au croisement de la danse,du clown et du théâtre gestuel, une petite fille construit ses jeux d’enfant. De coquillages merveilleux, en fragiles châteaux de sable ou encore bottes en caoutchouc malicieuses, elle parvient à la construction de surprenantes cabanes, lieux d’émancipation et de constructiond’elle-même. C’est l’apparition d’un mystérieux fil de laine,qui devient support à l’invention d’histoires et defigures tissées par le hasard. « Où danse mon fil ?! » raconte aussi les bleus, lesbosses, les embûches, les manques qui poussent l’enfant à surmonter les obstacles, affronter lesrêves somnambuliques, vivre avec l’éloignement prolongé d’un proche parent, et cheminer malgrétout pour grandir et trouver sa place… Ce spectacle s’adresse à tout public à partir de 3 ans et évoque la question de l’enfance et de l’identité qui se construit au gré des fils tissés et détissés.

Distribution interprétation,technique, mise en scène Tatiana Pénicaud et Mathias Aubrun.

En 2017, Tatiana Pénicaud crée la Compagnie Ricochet Bang Bang Production, lors de sacréation du spectacle « celui qui n’aimait pas les histoires » conte en ombres chinoises. Depuis, la compagnie explore différentes formesd’expression, alliant mouvement, théâtregestuel ou danse, adressant ses spectacles àtous les publics, jouant en plein air, dans la rue,en appartement et en tous lieux disposés àcultiver l’onirisme, l’imaginaire et la poésie…

Tatiana Pénicaud débute sa formation en 1997, au conservatoire d’art dramatique de Limoges, où enseignait Michel Bruzat. Deux ans plus tard, elle entre à l’école du Samovar, fondée parJacques Lecoq. Peu à peu, ses pas s’orientent vers la danse,grâce à une rencontre essentielle de son cheminement, celle de Maroussia Vossen,danseuse et chorégraphe. A partir de 2000, quittant Paris pour la région toulousaine, sa pratique s’enrichit du travail du masque, de la voix et de la danse pour nourrir et développer un théâtre essentiellement lié au mouvement. »

Maison des arts et de la nature VILLESEQUELANDE Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

spectacle danse