Exposition Vernissage Laëtitia Grün, Zarno et Sonia Martin Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 4 mai 2024.

Exposition visible jusqu’au 30 juin. Entrée libre. 4 mai – 30 juin Maison des arts et de la nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T18:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T17:00:00+02:00

Exposition des oeuvres de Laëtitia Grün, Zarno et Sonia Martin

du 4 mai au 30 juin

vernissage le 4 mai à 18h.

Entrée libre les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 17h.

Laëtitia Grün,

née en 1989 à Nancy, en Lorraine, vit et travaille aujourd’hui dans le sud de la France. Après avoir obtenu en 2013 son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique à l’École des Beaux Arts de Grenoble, Laëtitia s’installe en région bordelaise où elle se consacre à sa pratique du dessin et soutient en parallèle une initiative artistique destinée au jeune public. En 2017, elle répond à l’appel à projet Création en cours, lancé par les Ateliers Médicis. Cette résidence, visant à implanter de jeunes artistes dans les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle l’amène à mener son projet Poésie & Cartographie des détails ordinaires dans l’Aude, avec les élèves de l’école primaire de Lagrasse. Tombée sous le charme de la région occitane, Laëtitia s’y est depuis établie. Entre Toulouse et Carcassonne, elle expose ses dessins bleus, et poursuit ses projets de développement artistique auprès des scolaires.

Son approche du dessin est à mettre en miroir avec la pratique de la marche : la régularité du geste, la répétition, la notion de durée et d’endurance amènent progressivement à un état de détachement du corps et de la pensée. Alors qu’elle divague, le stylo au bout de ses doigts suit sa course. Il trace une ligne, un horizon, un paysage : reflet de la poésie de l’instant.

Sonia Martin,

née en Espagne est installée dans l’Aude depuis 2007. Graphiste et illustratrice, elle réalise des portraits d’animaux menacés. Elle mêle l’illustration à la photographie avec des touches graphiques colorées. En général, la partie avant des animaux est dessinée à l’encre de Chine et peinte à l’aquarelle et la partie arrière est constituée d’assemblages de photos de déchets et objets trouvés dans la rue et dans la nature. Ces compositions méticuleuses forment un bestiaire original dont le but premier est de sensibiliser au respect de notre environnement et de stimuler une prise de conscience par un choc esthétique.

Le développement durable est le thème de prédilection que Sonia développe grâce à l’illustration, la création de supports pédagogiques et l’animation à travers des ateliers artistiques.

Zarno

Ancien rédacteur en chef du fanzine Pavillon36 (ainsi que Pavillon36 radio et Label des Chants), c’est en 2002 que Zarno plonge dans la pâte à modeler et devient :

Pâtamodeleur Rékupékreateur. Il modèle et retranscrit sa vision de notre société avec humour et dérision, dans une veine satirique, rock’n’roll et grandguignolesque.

Son univers ploychrome, alliant pâte à modeler et matériel de récup, est le reflet baroque du monde qui nous entoure.

Détournements d’objets et mises en scène dans des tvs, tsf, moniteurs, …

Zarno vous invite à visiter sa galerie et, comme lui, à vous évader dans cette énième dimension dont seul votre imagination détient les clefs.

Egalement auteur d’affiches et de pochettes de disques et réalisateur de films et clips d’animation.

S’inscrivant dans une mouvance alternative, il revendique un art populaire où le sérieux ne se prend pas au sérieux.

Une exposition permanente ainsi que l’atelier sont visibles sur rendez vous, à Carcassonne.

Maison des arts et de la nature VILLESEQUELANDE Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

exposition vernissage