Musique dans la rue Aix-en-Provence, 19 août 2022, Aix-en-Provence.

Musique dans la rue

Théâtre Nô / Parc St Mitre / Cour des Poissons du Lycée du Sacré-Cœur / Cour de Sainte-Catherine / Place Albertas / Place Verdun / Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-08-19 – 2022-08-27

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Au programme :



Le 19 août :

le concert d’ouverture au Théâtre Nô / Parc St Mitre



Du 20 au 6 août :

des concerts de musique classique à la Cour des Poissons du Lycée du Sacré-Cœur et la Cour de Sainte-Catherine

des groupes de Jazz et de musique du monde pour 21 concerts de 30 minutes Place Albertas

des fanfares déambulant au Centre historique d’Aix

un bal sauvage Place Verdun



Le 27 août :

le grand concerts de clôture sur le Cours Mirabeau. Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix avec un programme Rossini/Offenbach et la soprano colorature Manon Lamaison et Luc Arbogast, accompagné par un ensemble d’orchestral – une grande première

50 ans du Festival Musique dans la Rue avec cette année encore, une centaine de concerts gratuits

bic@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 99 19

