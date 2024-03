Compétition de tir à l’arc Rue Edmond Rostand Marignane, samedi 11 mai 2024.

Compétition de tir à l’arc Rue Edmond Rostand Marignane Bouches-du-Rhône

Grande manifestation de tir à l’arc en extérieur. Epreuves qualificatives au championnat régional PACA et au championnat de France. Vous êtes invités à venir encourager tous les sportifs, et supporter les archers de la 1ère Compagnie d’arc de Marignane !

Deux compétitions en parallèle une en distance internationale et olympique et une en distance nationale (20 à 70 mètres).



Il est attendu quelques cent cinquante archers (dont une vingtaine de marignanais) représentant environ vingt cinq clubs de la région.

Au programme tirs en arcs classiques, arcs à poulies et arcs sans viseur, à différents mètres sur blasons distinctifs selon la catégorie de l’archer (poussin à super vétéran) et de l’arme.

Par départ, chaque archer tirera 2 séries de 6 volées de 6 flèches.

Vous êtes attendus nombreux ! .

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Rue Edmond Rostand Parc des sports du Bolmon

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jacqueline.arc@orange.fr

