PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE Cassis, samedi 11 mai 2024.

La Flamme Olympique de Paris 2024 sera allumée à l’aide des rayons du soleil, lors d’une cérémonie dans le sanctuaire d’Olympie.

Samedi et dimanche, célébrons le passage de la Flamme olympique dans notre ville avec de nombreuses animations.

C’est le 8 mai 2024, à Marseille, que la Flamme Olympique débutera son épopée en France. Elle passera à Cassis en arrivant par la Calanques de Port-Miou le 12 mai.





Samedi 11 mai de 14h à 18h

village olympique et stands associatifs





Esplanade de Gaulle mur d’escalade, ring de boxe, joutes gonflables, Sumo gonflable, mur des champions, ping-pong.



Plage de la Grande mer rugby, babyfoot humain et Foot, rugby, hand-ball et tennis.



Plan d’eau courses en aviron, en kayak et des courses de catamaran.



Feu d’artifice.



Dimanche 12 mai de 9h à 10h20



Arrivée de la flamme sur la plage à 10h.

Accompagnement de l’arrivée de la flamme dans les derniers 100m par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes.





Petit déjeuner à l’arrivée des relayeurs avec les enfants et les associations, accompagné d’animations de danse et de musique, sur le solarium C. de Gaulle.



Spectacle de Break dance.



Concert de “Bande à part” sur le solarium en fin de matinée.



Village olympique et stands associatifs, de 10h à 16h:



Plan d’eau courses en aviron, en kayak et des courses de catamaran. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionsportsloisirs@cassis.fr

