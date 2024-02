Fête de la Vigne et du Vin Domaine Naïs Rognes, samedi 11 mai 2024.

Fête de la Vigne et du Vin Domaine Naïs Rognes Bouches-du-Rhône

Avis aux fins gourmets ! Le Domaine Naïs vous invite pour une découverte gustative au sein du domaine.

Dégustation de nos vins et également de tous les produits de la boutique. On vous fait tout goûter !

Entrée libre et visite de la cave libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:00:00

fin : 2024-05-11 12:00:00

Domaine Naïs 161 Route Du Puy Sainte Reparade

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur domainenais@gmail.com

L’événement Fête de la Vigne et du Vin Rognes a été mis à jour le 2024-02-15 par Office Municipal de Tourisme de Rognes