Les métamorphoses + NOORG Novum organum Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 11 mai 2024.

Un répertoire d’œuvres nouvelles et de la musique improvisée.

19h > 20h Les Métamorphoses > Petit Plateau

20h > 21h Pause conviviale

21h > 21h50 NOORG novum organum > Sous Le Module (Gratuit)



Soirée en coréalisation avec le GMEM Dans le cadre du Festival Propagations





Créée en 2020, la compagnie Les Insectes se consacre à la création d’un répertoire d’œuvres nouvelles composées sur mesure pour le Métallophone, instrument de percussions accordé au douzième de ton, imaginé par le compositeur Bastien David. Il s’agit ici d’offrir un espace de réflexions entre les interprètes et le compositeur, de comprendre par le temps, les couleurs de l’harmonie microtonale, la densité sonore de l’instrument et d’explorer ses timbres changeants…

Les Métamorphoses est la première œuvre composée pour cet instrument de 15 mètres de circonférence où Six Insectes de la compagnie mettront en résonance les lames d’acier du clavier circulaire dans ce ballet gestuel, immersif et sonore imaginé par Bastien David.



NOORG fabrique une musique improvisée, précise et minimale, épaisse et massive. Procédant par paliers successifs, jouant avec des décrochages harmoniques et les changements rythmiques, Loïc Guénin et Éric Brochard sculptent une intense trame imaginaire palpable pour les oreilles, le corps et l’esprit…

Le duo de compositeur/musicien, amorce ici une nouvelle étape de création avec un dispositif en son spatialisé. Autour d’une timbale d’orchestre, de multiples objets sonores, de claviers analogiques et d’un logiciel musical de programmation graphique, 18 hauts-parleurs entourent et installent l’audience à l’intérieur d’une double couronne de sons et dans une spatialisation en temps réel le Novum Organum ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 19:00:00

fin : 2024-05-11

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

