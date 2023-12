Soirée Salsa CEC les heures claires Istres, 13 janvier 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 21:00:00

fin : 2024-01-13

Dj el Rubio nous fera danser au son de la salsa, du merengue ou de la bachata et vous emportera dans le rythme et l’émotion.

Millie Timbera animera cette soirée aux accents cubains.

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



