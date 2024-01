Le Peuple de l’herbe 6Mic Aix-en-Provence, vendredi 26 avril 2024.

Le Peuple de l’herbe ♫♫♫ Vendredi 26 avril, 20h30 6Mic A partir de 17€

Mélange d’énergie scénique, de samples, de rages urbaines et de paroles bien calibrées, servi par une identité visuelle forte, le Peuple de l’herbe s’est taillé une réputation en imposant sa présence dans les plus gros festivals et les plus petits clubs. Les fourmis travailleuses du Peuple récoltent ce qu’elles ont semé un public de plus en plus vaste, des disques transgenres, animés par la cinématique ou le hip-hop.

Ils sont de retour en ce début d’année pour présenter leur nouvel album « 10 ». Entre cabotages hip-hop et navigations punky-noisy-pop-rock, 10, le bien nommé dixième opus du cosmopolite Peuple de l’Herbe s’avère aussi prodigieux que déroutant. Comme si le voyage ne faisait que commencer…

Tarifs plein 22€ / réduit 20€ / abonnés 17€

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert debout

Billetterie bit.ly/4b7F1UJ

Ouverture des portes 18h30

Bar & Restauration sur place

