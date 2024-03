Visitez la Manade la Grand Ponche Manade La Grand Ponche Arles, samedi 11 mai 2024.

Visitez la Manade la Grand Ponche Manade La Grand Ponche Arles Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte d’une authentique manade de taureau Camargue.

Venez partager pendant deux heures un moment au coeur de la Camargue sauvage au cours duquel vous découvrirez le travail des chevaux et la passion des gardians pour leurs taureaux.



Les vendredis 27 octobre et 3 novembre 2023 à 14h00. Durée 2 heures.



Rendez-vous à la manade sur le D36C, Route du Bac de Barcarin, 13129 Arles (Salin de Giraud). Coordonnées GPS Latitude 43.43619 / Longitude 4.67590 ; Google maps codes plus code CMPG+99R Arles 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11 17:30:00

Manade La Grand Ponche – RD 36C

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

L’événement Visitez la Manade la Grand Ponche Arles a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Arles