L’impression d’affiches Musée de l’Imprimerie et de la Banque Lyon, samedi 18 mai 2024.

L’impression d’affiches La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée de l’Imprimerie et de la Banque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Dans le cadre de ce projet, les élèves découvriront plusieurs techniques d’impression au sein du musée ou lors d’ateliers, notamment de l’impression typographique

Musée de l’Imprimerie et de la Banque 13 Rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478376598 https://www.imprimerie.lyon.fr Le musée de l’imprimerie offre un panorama de l’histoire du livre, des techniques de l’imprimerie et du design graphique, et met en lumière le rôle décisif joué par la ville de Lyon au début de la Renaissance dans le développement du livre. Ses collections couvrent l’ensemble de la production imprimée de Gutenberg à nos jours, de la Bible à 42 lignes (vers 1454) jusqu’aux premiers ouvrages photocomposés (XXe siècle), sans oublier bois et cuivres gravés, estampes, machines à composer et à imprimer, matériel graphique. Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique a pour objectif de rappeler, à l’heure de l’internet et des médias numériques, le rôle primordial joué par le livre imprimé et par la communication graphique. Il est l’un des grands musées européen dans son domaine.

