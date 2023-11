Edouard Baer – Le Journal de Décines-Charpieu LE TOBOGGAN, 18 mai 2024, DECINES CHARPIEU.

Edouard Baer – Le Journal de Décines-Charpieu LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 20:30 (2024-05-18 au ). Tarif : 45.5 à 45.5 euros.

Le Toboggan (1-L-R-20-6692 & 3-L-R-20-6694) présente : ce spectacle. Édouard Baer s’improvise maître de cérémonie et fait monter sur scène des gens croisés dans la rue ou lors d’auditions ouvertes au public. Artiste professionnel, amateur ou pas-artiste-du-tout (et même, pourquoi pas vous !), ce Journal de Décines-Charpieu réunira beaucoup de monde pour un cabaret théâtral festif. Tous les talents décinois sont les bienvenus. Une seule contrainte : ne pas dépasser les 3 minutes. Pour le reste, Édouard Baer se chargera de mettre en scène et d’animer ce plateau éclectique. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.93.30.14 Edouard Baer Edouard Baer

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhône

45.5

EUR45.5.

