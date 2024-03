Atelier de la sorcière Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal, samedi 18 mai 2024.

Atelier de la sorcière Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal en continu

Rencontrez Canidie, notre sorcière et apprenez à vous protéger grâce à ses formules magiques ou à maudire les choses qui vous contrarient !

Atelier tablettes de défixion en continu de 19h à 22h30.

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal 502 Route départementale, 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 53 74 01 http://musee-site.rhone.fr/ Situé sur la rive droite du Rhône, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal correspond à un quartier de la ville antique de Vienna. Le site a révélé ses trésors aux archéologues en 1967 et devant l’importance de la découverte, le Département du Rhône s’est porté acquéreur des terrains, qui représentent aujourd’hui une réserve archéologique s’étendant sur près de 7 hectares. Abritant des objets issus des fouilles, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, a quant à lui, ouvert ses portes au public en 1996. Les collections offrent un panorama complet de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère. L’approche choisie est ethnologique, avec de nombreuses reconstitutions proposées sous forme de maquettes. Point d’orgue de la visite, la magnifique mosaïque « du châtiment de Lycurgue », vient clore un parcours riche en découvertes. Facilement accessible depuis l’autoroute A7, sortie « Vienne », le musée se situe sur la rive droite du Rhône, de l’autre côté du pont « de Lattre de Tassigny » de Vienne. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. Entrée gratuite pour tous, tous les jeudis, et toute l’année pour les moins de 18 ans et les groupes pédagogiques.

© musée et sites gallo-romains SRG/ photo: G. Desgouttes