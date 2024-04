Visite de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais, samedi 18 mai 2024.

Visite de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais Ouverture exceptionnelle du musée de l’Hôtel-Dieu pour la Nuit des musées. Visite guidée par petit groupe de l’apothicairerie et du bloc opératoire. Accès libre aux salles des pauvres et chapelles. Samedi 18 mai, 19h00 Hôtel-Dieu

Ouverture exceptionnelle du musée de l’Hôtel-Dieu pour la Nuit des musées. Inédit cette année : l’ensemble du site sera éclairé à la bougie ! Visite guidée par petit groupe de l’apothicairerie et du bloc opératoire.

Hôtel-Dieu 68 rue de la République 69220 Belleville Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474664467 https://belleville-en-beaujolais.fr/vivre-a-belleville-en-beaujolais/hotel-dieu/ https://www.facebook.com/hoteldieudebelleville/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 66 44 67 »}, {« type »: « email », « value »: « hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr »}] Ouvert en 1733 pour accueillir 14 pauvres, puis progressivement agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Dieu de Belleville a fonctionné jusqu’en 1991. Son parfait état de conservation en fait un fidèle témoin de la vie hospitalière. Venez découvrir l’apothicairerie et sa riche collection de pots en faïence, porcelaine et verre, la salle du conseil et ses précieuses archives, les chapelles et leurs expositions d’art sacré, les trois salles des malades encore meublées de leurs lits à ruelle et d’objets chirurgicaux et usuels. L’authenticité de ce lieu vous fera revivre le passé : des poêles à l’armoire à linge, la vie semble toujours là… 2 parkings à proximité. Stationnement possible rue de la République

