Los THE Ultramar Foco alAire Déambulation dans l’espace public Marseille 1er Arrondissement, samedi 11 mai 2024.

Los THE Ultramar Foco alAire Déambulation dans l’espace public Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez LosTheUltramar, déambulation dans le centre ville, samedi 11 mai !

En tournée en Europe, le collectif mexicain Foco alAire nous fait le plaisir de réaliser une étape à Marseille pour une représentation de LosTheUltramar, un spectacle déambulatoire hypnotique, une expérience à vivre.



LosTheUltramar est un projet qui cherche à retrouver une humanité primitive à travers le partage, la confrontation et le dialogue. Les Ultramarins apparaissent comme des êtres aux visages changeants, traversés par une marée d’émotions apparemment contradictoires. Ils parcourent le monde et ses espaces. Leur expression émerge de la tribu, de l’union, du rassemblement, pour célébrer la vie malgré les maux du monde et ainsi, leur survie.



Conception et réalisation Marcela Sánchez Mota & Octavio Zeivy

Interprètes D’Enirio Pérez, Verónica Wong, Elena Hernández, Inés Herrera, Emmanuel G Torres, Esteban E Hernández, Luis A. Villegas, Lucio Sosa

Conception des masques Marcela Sánchez Mota

Conception de vêtements, conception sonore et production Foco alAire



Tout public

Durée 50 min .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11

Déambulation dans l’espace public Boulevard Longchamp

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Los THE Ultramar Foco alAire Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-03 par Ville de Marseille