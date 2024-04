Tant mieux ! Lisa Mapola L’Art Dû Marseille, samedi 11 mai 2024.

Rendez-vous à l’Art Dû pour le premier spectacle de Lisa Mapola !

Lisa, c’est le genre de meuf tu lui demandes de quoi elle parle dans son spectacle, elle va te répondre qu’en fait c’est un peu une satire de la société (parce qu’elle est pas très cultivée mais qu’elle aime quand-même bien utiliser des mots compliqués) ; ça traite de Hobbits qui se retrouvent à Top chef, de salades de patates sur Arte et de cups qui sont pleines. Alors qu’en vrai on sait très bien que c’est juste des prétextes pour parler de son vagin, de gorges profondes et de ses fantasmes bizarroïdes.



Avec sa coupe au carré, sa petite voix et son sourire d’ange, les gens disent souvent à Lisa qu’elle a une dégaine de Dora l’exploratrice. Et elle leur répond souvent d’aller se faire foutre. Enfin, elle aimerait bien. Parce que quand t’as presque 30 ans et le charisme d’un tamagochi, c’est pas facile de s’affirmer. Elle n’a décidément rien de l’adulte ni de la femme accomplie qu’elle a si longtemps rêvé d’être. Mais finalement, et si c’était tant mieux ? 12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

