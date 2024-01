Festival Japan manga family Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues, samedi 11 mai 2024.

Festival Japan manga family Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:00:00

fin : 2024-05-11 19:00:00

L’univers Manga-Japon, pop culture et Sciences Fictions.

Des concours cosplay et Kpop. Des animations, un concert, des ateliers, des dessinateurs, un espace Japon, un espace jeux vidéos, un concours de dessin, un espace Harry Potter, une boutique…Familles

– Des invités exceptionnels, des activités, des spectacles, des concerts, des expositions,



– Les boutiques : tee shirts manga et geek, katanas, lampes, vêtements manga et traditionnel japonais.



– Espace créateur : mangakas (auteur de manga, bande dessinée japonaise), des auteurs de roman de heroic fantasy, des dessinateurs et créateurs et de la Calligraphie japonaise. Vous aurez la possibilité de repartir avec votre autoportrait en manga.



– Un espace restauration japonaise et cuisine traditionnelle : ramens et spécialités japonaises, taiyakis, bubble Tea.



Par les créateurs de Mangalaxy, Manga Mania, Mang’animes…

EUR.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur japanmangafamily@yahoo.com



L’événement Festival Japan manga family Martigues Martigues a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme de Martigues