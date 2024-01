Des chiffons et des lettres Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, samedi 11 mai 2024.

Des chiffons et des lettres Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:00:00

fin : 2024-05-11

Xavier Viton a imaginé une comédie truffé de jeux de mots subtils qui emportent le public dans un tourbillon drôle, touchant et spirituel. Rendez-vous à L’Astronef.

Affaibli par son récent veuvage, Andouard d’Estillac, brillant académicien et auteur à succès, se trouve en manque d’inspiration pour écrire son prochain roman.



Sa fille Hélène, récemment entrée dans les ordres, décide alors de lui suggérer les services d’une aide-ménagère pour soulager et égayer son quotidien.



C’est ainsi que déboule l’étonnante Agnès, gouailleuse et impertinente, qui va effectivement chambouler la vie de l’écrivain au point de la transformer en une croustillante aventure pleine de rebondissements.



Xavier Viton, directeur de trois théâtres à Bordeaux, a imaginé une comédie truffé de jeux de mots subtils qui emportent le public dans un tourbillon drôle, touchant et spirituel.



Ce spectacle s’intègre au 25e festival de théâtre amateur de la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation) qui se tient à L’Astronef !



Cie Les Fileurs d’orties

Écriture Xavier Viton

Mise en scène Hélène Magallon-Lopez

Sous le regard bienveillant de Marie-Hélène Podoriezack

Régie Son Robert Le Madec

Décor Caroline et Noémi Magallon

Jeu Serge Bernard, Martine Le Madec, Hélène Magallon-Lopez

Durée 1h30

Dès 10 ans

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



