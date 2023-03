CONFÉRENCE / Vivre à deux, vivre mieux ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

CONFÉRENCE / Vivre à deux, vivre mieux ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 23 mars 2023, Orléans. CONFÉRENCE / Vivre à deux, vivre mieux ! Jeudi 23 mars, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Compris dans le billet d’entrée ou pass musées CONFÉRENCE / Vivre à deux, vivre mieux ! Jeudi 23 Mars à 19h Les exemples du » vivre ensemble » ne manquent pas car la vie, c’est aussi la coopération ! Coopérer permet de coloniser des milieux variés, parfois extrêmes ! Comment ne pas penser au poisson clown et à l’anémone quand on parle de symbiose ? De nombreuses espèces vivent en symbiose dans les écosystèmes coralliens, comme sur nos côtes bretonnes ! Poissons agriculteurs, crevettes nettoyeuses de poissons, poissons luminescents : découvrez les entraides sous-marines ! Marc André Selosse, est professeur du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Président de BioGée, membre de l’Académie d’Agriculture de France et de l’Institut Universitaire de France. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-museum@orleans-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

