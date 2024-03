Faire Famille, une philosophie des liens. Conférence de Sophie Galabru Maison des lycéens du lycée Jean Zay Orléans, mardi 14 mai 2024.

Faire Famille, une philosophie des liens. Conférence de Sophie Galabru Conférence de Sophie Galabru: « faire famille, une philosophie des liens ». Une exploration des liens familiaux. Conférence suivie d’un pot Mardi 14 mai, 19h00 Maison des lycéens du lycée Jean Zay Gratuit pour les lycéens, les apprentis, les étudiants. Participation aux frais tarif normal, 4 €. Tarif réduit ( 2 € ) pour les personnes en situation de handicap ou en recherche d’emploi. Conférence suivie d’un pot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T19:00:00+02:00 – 2024-05-14T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-14T19:00:00+02:00 – 2024-05-14T20:30:00+02:00

Faire Famille. Une philosophie des liens.

La famille est par essence sous tension car s’entrecroisent en elle l’identité et la différence, la protection et la liberté, la transmission et la séparation.

Comment composer avec les départs et les arrivées ? Comment transmettre et recevoir ? Quelle est la valeur des liens de sang ?

Cette conférence aborde l’ensemble des thématiques qui traversent, un jour ou l’autre, chaque membre d’une même famille. Il est question de répartitions des tâches et des biens, de rapports hiérarchiques, de protection et de violence, des nouvelles façons de faire famille comme de la persistance des schémas traditionnels.

En mêlant souvenirs intimes, pop culture, classiques de la philosophie et études sociologiques récentes, Sophie Galabru permet à chacun de comprendre ses liens familiaux et de mieux les vivre.

Sophie Galabru est agrégée et docteure en philosophie.

Son premier livre, Le Visage de nos colères (Flammarion, 2022),

a reçu le Prix lycéen du livre de philosophie

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l'église Saint Vincent 45000 Orléans

