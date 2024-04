La justice des mineurs après 1945 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, mardi 14 mai 2024.

La justice des mineurs après 1945 Le CERCIL propose une conférence de Mathias Gardet, historien et directeur du Centre d’exposition « Enfants en Justice » de Savigny-sur-Orge. Mardi 14 mai, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

À travers ces deux recherches collectives, L’internationale des Républiques d’enfants, 1939-1955 (Anamosa, 2020) et La parole est aux accusés. Histoire d’une jeunesse sous surveillance 1950-1960 (Textuel, 2020), Mathias Gardet interroge l’impact du second conflit mondial dans la prise en charge et l’éducation des enfants « victimes de la guerre » avec la mise en place d’expériences de « Républiques d’enfants », ainsi que sur la Justice des mineurs induit par l’ordonnance du 2 février 1945. Il cherche systématiquement à mettre en regard les initiatives portées par les adultes avec le ressenti et les paroles des jeunes qui sont les premiers concernés par cette histoire.

Né en 1964, Mathias Gardet est un historien de la jeunesse tant sur le volet de la protection de l’enfance, de la Justice des mineurs que celui de l’éducation nouvelle et de l’éducation populaire. Professeur à l’Université de Paris 8 et membre de l’Institut d’hisoire du temps présent, depuis le 1er mars 2024, il est responsable du centre d’exposition historique « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles » qu’il avait conçu en 1999-2001, ainsi que du Portail de ressources homonyme. Il est aussi co-rédacteur en chef de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière (RHEI).

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans

