FÊTES DE JEANNE D’ARC / Ouverture exceptionnelle de la Maison de Jeanne d’Arc Maison Jeanne d’Arc Orléans, mercredi 8 mai 2024.

FÊTES DE JEANNE D'ARC / Ouverture exceptionnelle de la Maison de Jeanne d'Arc

À l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc, du 29 avril au 8 mai, la Maison de Jeanne d'Arc sera exceptionnellement ouverte le lundi 8 mai de 10h à 13h.

Maison Jeanne d'Arc
Inclus dans le pass musées ou le billet d'entrée

1974-2024 : Le Centre Jeanne d’Arc fête ses 50 ans. Ce centre de ressources dans les étages de la Maison de Jeanne d’Arc est reconnu internationalement pour sa collection unique autour de la Pucelle d’Orléans au fil des siècles et la période du xive et xve siècles. Service de la ville à vocation culturelle, scientifique et pédagogique, il n’entre dans aucune polémique religieuse ou politique.

Depuis 1974, année de son inauguration sous les auspices d’André Malraux et sa première direction par Régine Pernoud, historienne médiéviste, qui sera suivie par d’autres universitaires, il ne cesse de s’enrichir pour offrir à un large public la documentation la plus exhaustive possible.

La grande diversité des supports et leur contenu permet d’appréhender les multiples approches du personnage, sujet inépuisable d’études et d’inspiration pour la création littéraire et artistique en France comme à l’étranger. Cette institution est soutenue par l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc.

Lundi 8 mai de 10h à 13h

Maison Jeanne d'Arc
3 place du Général-de-Gaulle, Orléans
45000 Loiret
Centre-Val de Loire

