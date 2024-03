ATELIERS ADULTES ET ADOS / LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 11 mai 2024.

ATELIERS ADULTES ET ADOS / LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité ! Samedi 11 mai, 14h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) sur inscription

2024-05-11T14:30:00+02:00 – 2024-05-11T17:30:00+02:00

Début : 2024-05-11T14:30:00+02:00 – 2024-05-11T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-11T14:30:00+02:00 – 2024-05-11T17:30:00+02:00

Face aux menaces qui pèsent sur le vivant, vous voulez comprendre et agir ? Obtenez les principales clés pour appréhender la biodiversité, ses ressources et ce qui la met en danger.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

atelier biodiversité