Keith, par la compagnie Eponyme Théâtre Gérard Philipe Orléans, 15 mai 2024

Keith, par la compagnie Eponyme Mercredi 15 mai 2024, 15h00 Théâtre Gérard Philipe Tarif plein : 10€ // Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant // Tarif réduit : 5€ voir conditions sur https://www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

« J’ai 8 ans. Je suis dans le salon familial. Je mets l’album de Keith Jarrett sur la platine. Pour la première fois de ma vie d’apprentie danseuse, j’improvise. Je vais vers l’inconnu. Je suis à l’écoute de mon corps, je vois la musique et je fais corps avec elle. Je suis dans le plaisir et le jeu. J’ose fabriquer un nouveau langage. Je laisse surgir mon intuition. Je danse sans retenue ni regard sur ce que je fais. Dans mon monde d’enfant, où le regard d’autrui peut me contraindre, je nourris ce goût de la liberté trouvée grâce au mouvement. Je me sens libre. Dans l’ivresse de cette liberté, je me sens intrépide. »

Autour du spectacle : Avec le Centre Chorégraphique National d’Orléans, Atelier Chorégraphique le mardi 14 mai à 18h30 (rdv au TGP) – tout public – durée 1h30

Karine Vayssettes, chorégraphe, et Jean Christophe Briant, musicien, vous proposent un temps d’invention d’une partition chorégraphique basée sur l’improvisation. Les participants seront amenés à l’invention d’un langage corporel et à explorer la résonance que la musique aura créé dans leurs corps. Cette oeuvre mythique qu’est « The Köln Concert » de Keith Jarrett sera la complice au temps de la danse en partageant leurs vocabulaires.

Gratuit sur réservation à reservation@ccn-orleans.com // 02.38.62.41.00 ou via la billetterie en ligne https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/

2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:40:00+02:00

Danse musique

Sophie Carles