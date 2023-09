Transparaître Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB Orléans, 16 mai 2024, Orléans.

Je procède par assemblages. Je puise au cœur des souvenirs, des extravagances du corps et de son langage intuitif, les éléments pour élaborer des objets allusifs, en prise directe avec l’imaginaire. Le textile (tissus, vêtements détournés, broderies, formes crochetées, tissages) est associé à des pièces de bois travaillées ou des objets en verre, choisis pour leur forme, leur texture, et parce qu’ils sont fragiles et imputrescibles. Mon médium est la sensation. Les matériaux rencontrés par hasard me désignent leur sens. Un processus de restauration fait très souvent partie de l’élaboration d’une pièce. Les sculptures prennent place au sol, sur des sellettes peintes ; elles peuvent aussi être suspendues dans l’espace ou accrochées au mur. Le titre, indissociable du travail, apparaît presque instantanément. L’œuvre doit être lisse, sibylline, réalisée avec méticulosité, préservée. Elle suit les méandres de ce qui m’advient et me constitue jour après jour.

Le pays où le ciel est toujours bleu – Le POCTB 5 rue des grands champs Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

art contemporain textile

Gaëlle Bosser