ORLEANS ICE SHOW Patinoire d’Orléans Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T23:30:00+02:00

Le samedi 11 mai, la Patinoire d’Orléans accueillera un spectacle de patinage avec des patineurs orléanais et des patineurs reconnus dans le monde des sports de glace. On vous en dit plus :

Quelques chiffres clés pour résumer cet événement :

+70 patineurs

+120 minutes de spectacle sur glace

Avec en première partie, les patineurs orléanais inscrits dans un cursus compétition du club USOSG. Suivi par des patineurs et des artistes reconnus.

Il ne vous reste plus qu’à acheter vos billets :

