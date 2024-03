MAHER BEAUROY en concert Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 16 mai 2024.

MAHER BEAUROY en concert Communion caribéenne, africaine et orientale. Le pianiste jazz s’entoure des meilleurs pour transmettre la pensée anticolonialiste de Frantz Fanon. Jeudi 16 mai, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T22:00:00+02:00

Le pianiste martiniquais Maher Beauroy s’entoure de neuf artistes et fait revivre la pensée de Frantz Fanon dans un voyage musical entre le Maghreb et les Antilles.

Également auteur, compositeur et interprète, Maher Beauroy possède un solide parcours académique et découvre le jazz au Sermac de Fortde- France, école d’art créée par Manuel Césaire. Avec le concours du oudiste et musicologue franco-algérien Redha Benabdallah, il fonde Insula en 2016. Tout d’abord présenté sous la forme d’un trio, le projet met au coeur de son inspiration Frantz Fanon, psychiatre et essayiste qui a marqué plusieurs générations de la pensée anticolonialiste. Après un premier album Washa ! sorti en 2019 et salué par la critique, Maher Beauroy poursuit sa route avec un deuxième volet du projet Insula.

Sur disque comme sur scène, c’est désormais un orchestre de jeunes et talentueux musiciens qui nous entraînent, avec bonheur, dans un vortex mélodique, harmonique et rythmique, accoucheur de communion caribéenne, africaine et orientale.

_

Jeu. 16 mai 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h20

Teaser

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatredorleans.fr »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre d’Orlu00e9ans / Scu00e8ne nationale », « cache_age »: 86400, « description »: « Plus d’infos : https://www.theatredorleans.fr nnLe pianiste martiniquais Maher Beauroy su2019entoure de neuf artistes et fait revivre la pensu00e9e de Frantz Fanon dans un voyage musical entre le Maghreb et les Antilles.nnu00c9galement auteur, compositeur et interpru00e8te, Maher Beauroy possu00e8de un solide parcours acadu00e9mique et du00e9couvre le jazz au Sermac de Fortde- France, u00e9cole du2019art cru00e9u00e9e par Manuel Cu00e9saire. Avec le concours du oudiste et musicologue franco-algu00e9rien Redha Benabdallah, il fonde Insula en 2016. Tout du2019abord pru00e9sentu00e9 sous la forme du2019un trio, le projet met au coeur de son inspiration Frantz Fanon, psychiatre et essayiste qui a marquu00e9 plusieurs gu00e9nu00e9rations de la pensu00e9e anticolonialiste. Apru00e8s un premier album Washa ! sorti en 2019 et saluu00e9 par la critique, Maher Beauroy poursuit sa route avec un deuxiu00e8me volet du projet Insula. Sur disque comme sur scu00e8ne, cu2019est du00e9sormais un orchestre de jeunes et talentueux musiciens qui nous entrau00eenent, avec bonheur, dans un vortex mu00e9lodique, harmonique et rythmique, accoucheur de communion caribu00e9enne, africaine et orientale.nnComposition Maher Beauroy, Redha BenabdallahnOrchestration, arrangements Maher BeauroynTextes Frantz FanonnPiano Maher BeauroynOud Qau00efs SaadinTambour bu00e8lu00e8, percussions Boris Reine-Adu00e9lau00efdenTambours, djembu00e9 Djiu00e9ka Lu00e9gru00e9nVoix Florence Baudin alias FlonFlu00fbtes Christophe ZoogonesnContrebasse Su00e9lu00e8ne Saint-Aimu00e9nVioloncelle Anissa AltmayernViolon Antoine BeuxnViolon Thomas RasonCru00e9ateur lumiu00e8re Christophe MartinetnIngu00e9nieur du son Julien Bassu00e8resnConseiller sur lu2019oeuvre de Frantz Fanon Victor Permal », « type »: « video », « title »: « Maher Beauroy – Insula _ Thu00e9u00e2tre d’Orlu00e9ans / Scu00e8ne nationale », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7bLdIcaU_fQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7bLdIcaU_fQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbC34q8amqqaMM7O5VGhfrw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 1 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=7bLdIcaU_fQ&t=1s »}]

Nicolas Derné