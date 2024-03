Set electro – Fêtes de Jeanne d’Arc Parvis du Théâtre d’Orléans Orléans, mardi 7 mai 2024.

Set electro – Fêtes de Jeanne d’Arc Sara Costa et Feder à l’affiche du set electro 2024 Mardi 7 mai, 23h00 Parvis du Théâtre d’Orléans Gratuit

SARA COSTA

Sara Costa est une DJ/productrice française. En 2007, elle rejoint l’école des DJ à l’UCPA de Lyon où elle s’installe. Elle devient résidente aux platines d’un club renommé et plonge dans le monde du clubbing pour approfondir ses connaissances. Elle concrétise son rêve de vivre de sa passion et joue dans différents clubs, festivals et soirées privées. Sara propose des sets variés avec sa touche : du nouveau, du classique, de l’intemporel… Tant que ça groove et que ça vous mène sur le dancefloor !

FEDER

Désormais fort d’1,3 milliard de streams sur les plateformes et de 300 M vues Youtube, et toujours avide de nouvelles collaborations, Feder prouve sans cesse qu’il n’est pas seulement un DJ mais un artiste producteur complet, du studio à la scène. Il revient en 2023 avec une séries de titres hybrides, dont DIME, un titre dansant & estival inspiré d’un titre de 1976 de Mario Hernandez.

WARM-UP DE LA SOIRÉE

Pendant 30 minutes, le gagnant du concours “Orléans DJ Cast” aura la chance de mixer devant près de 30.000 spectateurs.

INFOS PRATIQUES

De 23h à 1h30 : parvis du Théâtre, Boulevard Pierre Ségelle – Concert gratuit

23h : Warm up

23h30 : Sara Costa

00h15 : Feder

Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. En application du plan Vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée. L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité.

Aucune consigne n’étant installée sur site, les personnes détentrices des objets listés ci-dessus se verront refuser l’entrée du site.

