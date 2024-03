aSH – Aurélien Bory, Shantala Shivalingappa Théâtre d’Orléans Orléans, mardi 14 mai 2024.

aSH – Aurélien Bory, Shantala Shivalingappa Danses ancestrales indiennes et contemporaines. Sublime interprète de Pina Bausch, Shantala Shivalingappa réinvente le mythe de Shiva. Mardi 14 mai, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Début : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:30:00+02:00

Maître des arts de la scène Aurélien Bory dresse un triple portrait : d’une femme à la longue mémoire, d’une danseuse et chorégraphe merveilleuse, et d’une tradition artistique encore reliée aux dieux.

Son nom la lie au dieu de la danse et sa mère, grande danseuse indienne, l’initie dès l’enfance au bharatha natyam et au kuchipudi. Shantala Shivalingappa, qui a quitté Madras pour rejoindre Pina Bausch, pouvait-elle échapper à son destin ? Clin d’oeil à ses initiales autant qu’à la culture hindoue, aSH évoque la cendre, à la fois symbole de mort et fertilisant. Shiva, le dieu qui détruit et qui danse, s’en recouvre le corps. Dans la pénombre de la scène, la danseuse s’en imprègne. Tandis que le plateau se déchaîne en écho aux percussions live, elle le martèle de ses pieds, traçant dans la cendre le mandala mouvant du monde.

Habitée d’une énergie phénoménale, captant les vibrations de Shiva, l’artiste se superpose au dieu, pour s’en aller danser au-delà d’elle-même, libre et sublime.

Mar. 14 mai 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h

