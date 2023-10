Rencont’roms nous : 10 ans déjà ! Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition – Photographies – Balkanica L’association Rencont’roms nous va bientôt fêter ses 10 ans !

10 ans de terrain, de rencontres, d’actions culturelles et artistiques, de projets, d’accompagnement, avec les habitants du terrain de la Flambère à à Toulouse. Ceux qui n’étaient que des enfants en 2013 sont aujourd’hui devenus les principaux acteurs de l’association et accompagnent au quotidien la nouvelle génération.

L'exposition revient sur ces 10 ans d'engagement, à révéler des talents, à ouvrir les possibles, à lutter contre le racisme, à (re)donner la parole aux premiers concernés. Exposition proposée dans le cadre du festival Balkanica – un voyage balkanique organisé par Rencont'roms nous et la MJC Toulouse Empalot.

