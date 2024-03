CONFÉRENCE – FESTIVAL L’HISTOIRE A VENIR Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, mercredi 22 mai 2024.

CONFÉRENCE – FESTIVAL L’HISTOIRE A VENIR LES FEMMES FACE À L’ÉPURATION LÉGALE ET EXTRALÉGALE Mercredi 22 mai, 16h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Réservation conseillée, accès dans la limite des places disponibles

Avec Anne Simonin, Fabrice Virgili, animé par le MDRD, en présence de Pierre Gastou des Archives municipales de Toulouse

Cette année, le festival « L’Histoire à venir » a pour thème « Au nom de la loi ! »

La question de la légalité s’est posée à la Libération concernant l’épuration : extra-légale, judiciaire, administrative, professionnelle, symbolique… Dans cette période de troubles, le sort des femmes semble à part. De la tonte des cheveux à la condamnation à mort en passant par la dégradation nationale, la justice faite par les hommes a scellé le sort des femmes accusées de collaboration. Nos deux intervenants reviendront sur cette singulière période de l’Histoire à travers le fonds Berthe Aggéry, botaniste toulousaine membre du groupe Collaboration, conservé aux Archives municipales de Toulouse.

Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, s’est livrée à une analyse précise de l’épuration dans son ouvrage Le Déshonneur dans la République.

Fabrice Virgili, directeur de recherche au CNRS, a mené les premières recherches consacrées aux femmes tondues durant l’épuration dans son ouvrage La France virile.

©Mairie de Toulouse, Archives municipales, 5S426